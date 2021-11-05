تركي آل الشيخ يكشف عن حفل ضخم لمحمد عبده.. "ليلة المعازيم"

كشف رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، أن موسم الرياض سيشهد إقامة حفل ضخم للفنان السعودي محمد عبده.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن موسم الرياض سيشهد إقامة حفل للمطرب العربي، محمد عبده، في منطقة بوليفارد الرياض سيتي.

أسطورة وكفى ... سيكون له حفل ضخم أن شاء الله في موسم الرياض تحت عنوان ليلة المعازيم ... في أرينا محمد عبده 🇸🇦❤️🎶 pic.twitter.com/3HWnxtFvdZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 5, 2021

وأفاد آل الشيخ بأن الحفل المقرر إقامته للفنان محمد عبده، سيكون تحت عنوان "ليلة المعازيم"، في وقت وصف الفنان محمد عبده بـ"الأسطورة".

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