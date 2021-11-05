"مرسيدس" تكشف عن تحفتها الجديدة من "آ أم جي"... هل تظهر لدى "مايباخ"... صور وفيديو

كشفت شركة "مرسيدس" الألمانية العريقة المتخصصة بالسيارات الفاخرة عن سياراتها الرياضية الجديدة من فئة "آ أم جي" الشهيرة، لكن المصممون يتوقعون ظهور نسخة مطابقة من "مايباخ".

اتخذت شركة "مايباخ" (Maybach) من الأطوال الفريدة لسياراتها ميزة لها منذ تأسيسها عام 1909، وعلى الرغم من توقفها لعقدين من الزمن بسبب الحرب العالمية الثانية، إلا أنها عادت إلى السوق منذ عام 1997، حيث تعتبر من الشركات التابعة لمرسيدس المتخصصة في السيارات الفاخرة جدا بتصاميم مشابهة إلى حد ما لتصاميم مرسيدس الأصلية.

وبحسب موقع "drive" كشفت شركة "مرسيدس" عن سيارة جديدة فاخرة بشكل رياضي وثوري، من فئة "مرسيدس آ أم جي" الشهيرة التي تتفرد بصناعة سيارات فائقة السرعة والجمال.

وتتمتع السيارة بقدرات فريدة جدا مع لمسات سحرية في التصميم، ومقصورة رائعة مزودة بأحدث التقنيات الجديدة والعصرية.

وعلى الرغم من أن الطابع الرياضي لا ينسجم كثيرا مع الفخامة الكبيرة التي تمنحها "مايباخ" إلا أن المصممين يتوقعون ظهور نسخة من "مايباخ" لتصميم سيارة "آ أم جي".

وزودت سيارة مرسيدس الجديدة "Mercedes-AMG SL" بمحرك ثماني الأسطوانات مع إمكانية توفر محرك هجين مع شاحن كهربائي من نطاق (ES-Ale).

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ويوفر محرك من نوع "سوبرتشارجد V8 4.0" بالإضافة إلى محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي قدرة إجمالية تصل إلى 843 حصان بدفع رباعي.