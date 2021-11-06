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    الفنان السوري صباح فخري، 2010

    دبي تودع صباح فخري بعرض ضوئي مهيب في "إكسبو 2020"... صور وفيديو

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
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    ودعت دبي الفنان السوري الراحل، صباح فخري، بعرض ضوئي كبير ظهرت فيه صور ضخمة لملك الطرب السوري على جدران قبة ساحة الوصل في معرض "إكسبو 2020".

    وشوهدت صور ملك الطرب الأصيل، صباح فخري، على قبة ساحة الوصل في معرض "إكسبو 2020" الضخمة بالتزامن مع سماع أغنيات شهيرة للفنان الراحل.

    تشييع جثمان الفنان السوري الراحل صباح فخري
    © Sputnik . Karim Tibi
    صباح فخري يغني لسوريا أنشودة الوداع في رحلته الأخيرة إلى السماء... صور وفيديو
    وصدح صوت فخري في مدينة دبي بأغنية "يا مال الشام يالله يا مالي... طال المطال يا حلوة تعالي... طال المطال طال و طول لا بيتغير و لا بيتحول... مشتاق ليك يا نور عيوني..حتى نعيد الزمن الأول".

    كانت حياة فخري مليئة بالطرب والفن منذ طفولته إلى آخر لحظات حياته، بدأ مشواره الفني بالدراسة في أكاديمية الموسيقى العربية في حلب، ثم في الأكاديمية داخل دمشق، بعدها تخرج في المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948.

    وتميزت حياة فخري بإنجازات عديدة على مستوى الطرب، حيث نسب إليه قرابة الـ 160 لحنا، إضافة إلى أنه غنى مجموعة من الأغاني ما زال المستمع يراها علامات في تاريخ الطرب العربي الأصيل إلى يومنا هذا، منها "يا حادي العيس"، و"خمرة الحب"، و"يا طيرة طيري"، و"قدك المياس".

    ودعت دمشق صاحب الحنجرة الذهبية التي صدحت بأغنية "يا مال الشام" واستمعت إليها من صوته للمرة الأخيرة، يوم الخميس الماضي، حيث تنقلت جنازة صباح فخري الكبيرة في أرجاء العاصمة السورية، وتجمع الآلاف لوداع نجمهم الراحل.

    ونقل جثمان فخري في موكب مهيب وحاشد انطلاقا من مشفى (الشامي) الواقع على سفح جبل قاسيون، هبوطا عبر شارع (جواهر لال نهرو) إلى ساحة الأمويين، قبل أن يقطع شارعي (شكري القوتلي) و(الثورة)، لينعطف بعدها نحو شارع (6 تشرين) الذي يعد البوابة الشمالية للعاصمة دمشق، وصولا إلى طريق (حمص - حلب) الدولي،  لتستقبله مدينه حلب مسقط رأسه، ويوارى الثرى فيها.

    ونعت وزارة الإعلام السورية ونقابة الفنانين السوريين، يوم الثلاثاء الماضي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الفنان السوري الكبير صباح فخري، عن عمر ناهز 88 عاما.

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