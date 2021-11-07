الفنان المصري لطفي لبيب يعلن اعتزاله رسميا

أعلن الفنان المصري لطفي لبيب، اعتزاله التمثيل رسميا، حيث أرجع قراره إلى تراجع حالته الصحية وعدم قدرته على التمثيل.

وجاء إعلان لبيب عن اعتزاله خلال تكريمه في حفل افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون من قبل وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، حسبما ذكر موقع "في الفن".

صرح لبيب خلال تكريمه قائلا إنه يفتقد الجمهور بشدة، مطمئنا جمهوره على حالته، لكنه في الوقت ذاته أكد عدم قدرته على التمثيل، وذلك بعدما أصيب لجلطة أثرت على نصف جسمه الأيسر، كما أنه لا يستطيع الوقوف.

في السياق ذاته، كرمت وزيرة الثقافة خلال الحفل الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة سهير المرشدي، واسم الفنان الراحل محمود الجندي، وتسلم الجائزة ابنه المخرج أحمد الجندي، واسم نهاد صليحة وتسلم الجائزة ابنتها سارة عناني.

وكان أخر أعمال الفنان المصري الكبير لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" وهو حلقات منفصلة متصلة من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى.

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