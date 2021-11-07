طبيب يتحدث عن ميزات فريدة للطماطم والفئة الممنوعة من تناولها

تدخل الطماطم في نظامنا الغذائي بأشكال مختلفة، وتعتبر هامة لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة للجسم.

تحدثت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا، في لقاء مع "سبوتنيك"، عن الخصائص الفريدة لهذا النوع من الخضار، والذي يعتبر مصدرا للليكوبين، وهو مضاد للأكسدة وله تأثيرات مناعية ومضادة للأورام.

وقال كروغلوفا: "الطماطم تحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية والمهمة للبشر. فهو يحمي الجسم من الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. والليكوبين ينشط خلايا الدفاع المناعي. وتحتوي الطماطم أيضا على فيتامين سي، والألياف الغذائية، وبيتا كاروتين هو فيتامين أ، الهام لصحة الجلد والشعر والأظافر".

وأضافت أن الطماطم تحتفظ بفوائدها الصحية حتى بعد المعالجة الحرارية، قائلة: "إذا تحدثنا عن الكاتشب أو معجون الطماطم، فهو يحافظ على فائدته حيث محتوى اللايكوبين هناك. في معجون الطماطم، سيكون محتواه أعلى، فهذا منتج مركّز، كما ويكون السائل أقل بكثير مما تحتويه الطماطم الطازجة. ويفضل تناول الطماطم الطازجة، لأن فيتامين سي يتم تدميره أثناء المعالجة الحرارية. في الكاتشب، تحتاج إلى التحكم في محتوى الملح، لذلك من الأفضل استخدام المعجون كقاعدة وإضافة التوابل والملح هناك حسب الرغبة".

ونظرا لأن الطماطم غذاء منخفض السعرات الحرارية، فيمكن تضمينها في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2، بحسب ما نصحت الخبيرة.

وأضافت كروغلوفا: "يجب استبعاد الطماطم في مرحلة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الالتهابية مثل التهاب المعدة والأمعاء ومرض القرحة الهضمية، حتى يشعر المريض بالهدوء على المدى الطويل".