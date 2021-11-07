نادين نجيم تخضع لجلسات شد للجسم وتتعرض لـ"صعقة كهربائية"... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للممثلة اللبنانية، نادين نجيم، وهي تخضع لجلسة شد للجسم.

وظهرت نجيم في المقطع وهي تتحدث عن الآلام التي تتعرض لها خلال الجلسة.

ووصفت ذلك بنفس الشعور لدى التعرض للفرد الكهربائي الصاعق.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ولاء سمري (@wal_aasmre)

فيما ظهر صوت أحد المشرفين على جلسة الشد، وهو يقول بأن الجلسة الواحدة تعادل 600 سكوات.

يذكر أن نادين شاركت الممثل السوري معتصم النهار بطولة مسلسل "صالون زهرة"، الذي حقق نجاحا لافتا وكبيرا وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد.