الأهلي المصري يعتزم اتخاذ قرار جديد بشأن كهربا

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بعد خماسية الأهلي.. الزمالك يحسم حقيقة إقالة كارتيرون ، مساء اليوم الأحد، عن مصدر مطلع، أن إدارة الأهلي المصري تدرس خروج اللاعب محمود عبد المنعم، الشهير بـ"كهربا" على سبيل الإعارة نهاية الموسم الحالى.

وجاء قرار الأهلي بشأن كهربا على خلفية خروج اللاعب من حسابات المدير الفني للفريق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في وقت يبحث النادي المصري ، في الوقت الحالي، عن عرض خليجي من أجل رحيل اللاعب، في ظل تكرار أزماته مع الجهاز الفني.

ويشار إلى أن المدير الفني للأهلي المصري، بيتسو موسيماني، قد قرر استبعاد كهربا من مباراة القمة الماضية أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار النادي الأهلي عبر سبوتنيك