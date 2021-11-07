ياسمين رئيس: ارتجلت أداء مشهد الإعدام في "60 دقيقة"

تحدثت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، عن كواليس مشهد الإعدام في أحدث مسلسلاتها "60 دقيقة" الذي لعبت فيه دور البطولة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها رئيس لبرنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب، تناولت خلالها الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مسلسلها الأحدث 60 دقيقة، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وكشفت الفنانة المصرية عن أنها لم تحضّر لمشهد الإعدام، مشيرة إلى أنها رأت أن مشاعرها هي التي ستسيطر على المشهد، فارتجلت الأداء، وأقرت رئيس بأن مشهد الإعدام آذاها نفسيًا، مؤكدة أن المُشاهد يشعر بالمشهد كلما كنت صادقة في أدائه.

وأعربت ياسمين رئيس عن افتقادها للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي شاركتها بطولة آخر أعمالها وهو مسلسل "ملوك الجدعنة".

وأشادت رئيس بالنجمة الراحلة دلال عبد العزيز مؤكدة أنها سيدة لا تعوض، وأنها كانت تذكرها دائما بوالدتها، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل معها في مسلسلها الأخير.

وتطرقت ياسمين رئيس إلى تعاونها مع المطرب حسن شاكوش، بعد أن ظهرت في إحدى أغنياته المصورة، ووصفت هذه التجربة "باللذيذة، وكشفت عن أنها اشترطت الغناء في الكليب للمشاركة فيه، لأنني أحب الغناء.

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