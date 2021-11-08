طبيب ينصح بتناول مادة غذائية لتحسين القدرة الجنسية لدى الرجال

يدفع نمط الحياة الكثيرين إلى الابتعاد عن بعض المواد الغذائية والمنتجات والحد منها في النظام الغذائي اليومي، دون استشارة طبيب.

تحدث يفغيني كولجافتشوك في حديث لـ"سبوتنيك"، طبيب الصحة الجنسية، عن العناصر الغذائية التي يؤثر الامتناع عن تناولها على الصحة الجنسية لدى الرجال.

وكشف الطبيب عن عدد من العوامل التي تؤثر على القدرة والصحة الجنسية، فتقليل البروتين يؤثر على القدرة الجنسية، كما وأن التدخين وتناول الكحول والحميات القاسية وقلة النوم تؤثر في ذلك أيضا.

وأضاف قائلا: "إن رفض تناول اللحوم يؤدي إلى اختلال وظيفي جنسي، والكثير من الرجال ذوي البنية الجنسية القوية يتمتعون بأداء جنسي جيد، على الرغم من وجود عوامل تقلل من إمكانات الذكور. كما وأن الإفراط في تناول اللحوم ضار أيضا، لذا يجب ترتيب أيام الصيام على سبيل المثال. كما وأن البروتين الحيواني ضروري لكل رجل باعتدال".

وتابع قائلا: "اللحوم هي منتج قيم يحتوي على الكوليسترول، الذي يشارك في تشكيل هرمون التستوستيرون في خلايا Leydig ، وكذلك حمض أميني ليسين، وهو أمر مهم لبناء والحفاظ على كتلة العضلات. لكن الإكثار من تناول اللحوم مضر وسيئ، فهو يتسبب بأمراض تصيب الأوعية الدموية، والجهاز القلبي الوعائي بشكل عام، واضطرابات التمثيل الغذائي. على سبيل المثال، تؤثر الأوعية الدموية في عملية الانتصاب، والحالة العامة للأوعية مهمة أيضًا. لذلك من الأفضل تناول اللحوم باعتدال. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أن ضعف الانتصاب غالبا ما يكون علامة على اضطرابات في أنظمة القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء".

وحول نوعية اللحوم التي يجب تناولها، قال الطبيب: "من الأفضل اختيار اللحوم الخالية من الدهون، مثل اللحم البقري أو الديك الرومي. فالأصناف الدهنية لها تأثير أسوأ على الأوعية الدموية. وغالبا ما أنصح بإضافة بيض السمان إلى النظام الغذائي كمصدر للبروتين. قيمة بيولوجية أعلى للرجال من بيض الدجاج".