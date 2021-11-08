دراسة: البيرة طريقة جديدة لمحاربة شيخوخة البشرة والمحافظة على جمالها

في عصر يريد فيه الكثيرون مستحضرات تجميل نظيفة وخالية من المواد الضارة، قال علماء إيطاليون إنهم اكتشفوا قوة مضادات الأكسدة في بعض أنواع البيرة والتي قد تؤثر على تقدم سن البشرة.

تعاون فريق من الباحثين الصيدلانيين في جامعة كاميرينو، بالقرب من روما، مع زملائهم في جامعة بولونيا، بالقرب من ميلانو، من أجل دراسة جديدة نشرت في مجلة مستحضرات التجميل وتوصلوا إلى أن "البيرة اليدوية" أو "Craft Beer" يتم تحضيرها من الشعير والجنجل والخميرة، وهي مكونات طبيعية ثبت أنها تنتج كمية من مضادات الأكسدة أو الفينولات (مركبات صحية مقاومة للأمراض).

ووجد العلماء أن Craft Beer تحتوي على أعلى محتوى من الفينول، وأن الخميرة كمنتج ثانوي فيها أظهرت القدرة على امتصاص الفينولات بشكل أفضل من الجعة.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن الخميرة وبعض المواد التي تم إنشاؤها أثناء إنتاج البيرة "أظهرت القدرة على تحسين نشاط الميتوكوندريا ومنع الإجهاد التأكسدي".

وخلصوا إلى أن الدراسة تقدم دليلا على أن "نفايات البيرة المصنوعة يدويا يمكن أن تكون مصدرا مثيرا للفينولات لتحضير مستحضرات التجميل المضادة للشيخوخة للبشرة".

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن شرب البيرة المصنوعة يدويا يمكن أن يكون مدهشا لبشرتك (على الرغم من ذلك، إذا كان جزءا من نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، فقد اقترح العلم أن البيرة المصنوعة يدويا بين الحين والآخر قد تكون بالفعل تقديم بعض الفوائد الصحية).

بدلا من ذلك، نظرا لأن الكثير منا يفهم أن ما نضعه على بشرتنا يمتص في أجسامنا، فمن المثير أن يقوم بعض العلماء بتحليل الأطعمة الطبيعية لمعرفة كيف يمكن نقلها كمكونات تجميل والتي، بفضل العلم، قد تساعدنا بالفعل في الحفاظ على صحة بشرتنا مع مرور الوقت.