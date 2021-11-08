متسلل سيبراني يسرق 55 مليون دولار من العملات المشفرة

وأعلنت الشركة في تغريدة أن ما يقرب من 25% من هذا الرقم هي خسائر شخصية من محفظة الفريق الذي تم اختراقه.
ونشرت تفاصيل حسابات المخترقين، والتي ضمت عملة إيثريوم بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار.
#bZx private key compromised, over $55 million dollars stolen so far. We’ll continue to update as more information is discovered. @RektHQ @ChainNewscom @bZxHQ https://t.co/SM6WWDt06J pic.twitter.com/39S05IiBFr— SlowMist (@SlowMist_Team) November 5, 2021
وقالت إن الخرق أثر على "المقرضين " الذين لديهم أموال على منصتي Polygon و Binance Smart Chain.
وتلقت الشركة، في حوالي الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، سلسلة من الإخطارات حول نشاط مشبوه، بما في ذلك المحفظة التي أُبلغ عنها. وتتبعت الشركة محفظة المخترقين. ونشرت قائمة بالأرصدة، إلى جانب بعض المعاملات، على مدونتها.
وقدرت شركة SlowMist، وهي شركة أمنية خارجية، إجمالي الخسارة بـ55 مليون دولار، حسبما ذكرت مدونة The Block، وهي مدونة تشفير.
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