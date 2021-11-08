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    المجرة GX 339-4 - إحدى الثنائيات الأكثر ديناميكية في الفضاء، مع أربعة انفجارات خلال الأعوام السبعة الماضية. في المجموعة الشمسية، نجم متطور لا يكبر الشمس كثيراً، يدور حول ثقب أسود يقدر حجمه بـ 10 أضعاف من الكتل الشمسية.

    "الشمس تستيقظ"...عاصفة "آكلي لحوم البشر" تشير إلى دورة جديدة في طقس الفضاء

    © Photo / ESO/L. Calçada
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    تعرضت الأرض لعاصفة مغناطيسية أرضية كبيرة في 3 و 4 نوفمبر/تشرين الثاني، نتيجة لسلسلة من الانفجارات التي وقعت على الشمس في 1 و 2 نوفمبر.

    مشهد خيالي للشمس مع فقاعة شمسية
    © Photo / pixabay/ipicgr
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    الشمس تستيقظ

    ترتبط مثل هذه الانفجارات بالبقع الشمسية، وهي عواصف مغناطيسية على سطح الشمس. كل من البقع الشمسية والنشاط الشمسي تنحسر وتتدفق في دورة تمتد حوالي 11 عاما، وعواصف هذا الأسبوع هي من أعراض المرحلة الحالية للشمس في تلك الدورة.

    قال بيل مورتاغ، منسق البرنامج في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، "خلال السنوات العديدة الماضية، كان لدينا نشاط ضئيل جدا، كما هو الحال أثناء الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، ولكننا الآن نزيد وننتقل بسرعة كبيرة إلى الحد الأقصى للدورة الشمسية التالية، وهو ما نتوقعه في عام 2025".

    وتابع مضيفا: "إننا نشهد زيادة في النشاط الذي يتوقعه المرء مع هذا الارتفاع في الدورة الشمسية. وهو ما يشبه مرحلة اليقظة لدينا".

    وكما أظهرت عواصف هذا الأسبوع، فإن النشاط الشمسي يؤثر أكثر بكثير من مجرد الشمس، عندما تصل إلى جوار الأرض، يمكن أن تتسبب الانفجارات الشمسية أو كما يعرّفها العلماء بلقب "آكلة لحوم البشر" في مجموعة من الظواهر تسمى طقس الفضاء مع تأثيرات تتراوح من العروض الشفقية الجميلة إلى تلف الأقمار الصناعية.

    عاصفة "آكلة لحوم البشر CME"

    نشأت العاصفة المغناطيسية الأرضية هذا الأسبوع في سلسلة من القذف الكتلي الإكليلي، أو CMEs، وهي فقاعات من المواد الشمسية التي تتجشأ منها الشمس أحيانا.

    قال مورتاغ: "إن CME هو في الأساس سحابة من غاز البلازما تزن مليار طن مع حقول مغناطيسية، لذلك أطلقت الشمس مغناطيسا إلى الفضاء وجعل هذا المغناطيس عبور 93 مليون ميل من الشمس إلى الأرض." ( 150 مليون كيلومتر).

    لكن الأرض لها مجال مغناطيسي خاص بها، والمجالات المغناطيسية التي تختلط في الفضاء لا تعمل دائما بشكل جيد معا، وقال مورتاغ عن وصول CME إلى الأرض: "سوف يجتمع المغناطيسان معا وهذا سيخلق هذه العاصفة الجيومغناطيسية".

    في بعض الأحيان ، يمكن أن تنمو CME في طريقها عبر الفضاء. نشأت العاصفة المغناطيسية الأرضية هذا الأسبوع من سلسلة من الانفجارات التي اندمجت عندما تحركت CME لاحقا بشكل أسرع من سابقتها.

    قال مورتاغ: "إن أول CME يشق طريقه بشكل أساسي عبر 93 مليون ميل ويكاد يمهد الطريق أمام الموجات الأخرى لتأتي خلفه". "نستخدم أحيانا مصطلح" تفكيك "الشخص الذي أمامنا".

    مدى قوة مثل هذه العاصفة يعتمد على كل من حجم CME وكيفية محاذاة المجالين المغناطيسيين. ستكون CME كبيرة بما يكفي والعاصفة المغناطيسية الأرضية سيئة بغض النظر عما يحدث. ولكن بالنسبة إلى CMEs متوسطة الحجم مثل تلك التي ظهرت هذا الأسبوع ، فإن الصورة أكثر تعقيدًا.

    طقس الفضاء على الأرض

    العواصف المغناطيسية الأرضية ليست مجرد ظاهرة مثيرة للاهتمام. يمكن أن تتداخل هذه الأحداث مع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الطاقة والأقمار الصناعية للملاحة والاتصالات اللاسلكية للطائرات في المناطق النائية. لهذا السبب يوجد مركز التنبؤ بالطقس الفضائي حيث يقوم مرتاغ وزملاؤه بمراقبة الطقس الفضائي لتنبيه مشغلي هذه البنية التحتية إلى احتمال حدوث مشاكل.

    بالنسبة لعاصفة مثل هذا الأسبوع، يقوم المركز تلقائيا بإخطار جميع مشغلي شبكات الطاقة في الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن خطر حدوث أي شيء منحرف حقًا منخفض.

    وقال مرتاغ: "إنهم يريدون تنبيهًا بحدوث ذلك حتى يعرفوا أن يكونوا مستعدين".

     

    قد لا يكون هذا هو الحال دائما، فإذا حدثت نفس ظاهرة "آكلة لحوم البشر" (CME) مع اندلاع أكبر، يمكن أن تكون التأثيرات أكثر خطورة.

    وقال مرتاغ: "لقد قررنا لجميع الأغراض العملية أن السيناريو الأسوأ لسيناريو حدث العاصفة الجيومغناطيسية المتطرفة سيكون هذا بالفعل. إن الأمر يتعلق فقط بأن هذه العواصف لم تكن بهذه الضخامة - ولكن هذه العملية حدثت هنا، حيث كان لدينا متتاليان، ثلاثة أنواع مختلفة من العواصف المغناطيسية المستمرة تكتسح معا".

    في عام 1989، على سبيل المثال، تسببت عاصفة شمسية في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة في جميع أنحاء مقاطعة كيبيك الكندية حيث تعاملت الولايات المتحدة مع مجموعة من خسائر الطاقة، وفقًا لوكالة ناسا. واحدة من أكبر العواصف الشمسية المعروفة ، تسببت كارينجتون في عام 1859 في إزالة أنظمة التلغراف وجلب الشفق القطبي إلى هاواي ، وفقًا لوكالة "ناسا".

    قال مورتاغ: "عندما ننظر إلى الوراء إلى العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة بالعودة إلى حدث كارينغتون الشهير عام 1859، فإن ما توصلنا إليه لأغراض عملية هو أنها مرتبطة جميعًا بالعديد من الكتل الإكليلية المقذوفة".

    لسوء الحظ، يصعب التنبؤ بـ"طقس الفضاء" أكثر من التنبؤ بالطقس على سطح الأرض.

    يرجع الكثير من ذلك إلى أن العلماء ما زالوا يعملون لفهم كيفية عمل الشمس بالفعل. وأشار مورتاغ إلى أن مسبار "باركر سولار" التابع لوكالة "ناسا" والمهمات الأوروبية الأمريكية للطاقة الشمسية المدارية تنتج بيانات من شأنها أن تساعد العلماء في معالجة هذه الأمور المجهولة ، لكنها لا تجعل التنبؤ أسهل في الوقت الحالي.

    قال مرتاغ: "لدينا بعض القدرة في التنبؤ بالدورة الشمسية، لكننا لم ننجح في ذلك حتى الآن، لذا يمكن أن تصبح أقوى بسهولة". "هناك الكثير من الأمور المجهولة في مجال طقس الفضاء".

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