هبوط كبسولة فضاء على متنها 4 رواد في المحيط الأطلنطي... فيديو

هبطت كبسولة فضاء تابعة لشركة "سبيس إكس"، اليوم الثلاثاء، في مياه المحيط قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت "فرانس برس" إن كبسولة الفضاء "كرو-2 دراغون" هبطت في مياه المحيط الأطلنطي وعلى متنها أربعة رواد فضاء أمضوا ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، حسبما أظهر بث مباشر لوكالة ناسا.

And… splashdown! 🌊



The @SpaceX Crew Dragon Endeavour has splashed down off the coast of Florida at 10:33pm ET (03:33 UTC), returning the Crew-2 astronauts back to Earth after more than six months aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/yZkjL27Cd8 — NASA (@NASA) November 9, 2021

وتباطأت سرعة كبسولة الفضاء بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض بمساعدة أربع مظلات ضخمة، كما تحملت الكبسولة شدة الهبوط بفضل درعها الحراري.

ومن المنتظر أن يتولى قارب استرداد الكبسولة، على أن تتم إعادة رواد الفضاء الموجودين على متنها إلى اليابسة بواسطة مروحية.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إرسال 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت صحيفة "فري برس" إن عملية إرسال رواد الفضاء ستكون من خلال صاروخ من صنع شركة "سبيس إكس"، على أن يكون ثلاثة رواد فضاء يحملون الجنسية الأمريكية والرابع ألماني الجنسية.

وقررت ناسا إرسال المهمة التي أطلقت عليها اسم "كرو -3"، لتحل محل الرواد الأربعة في مهمة "كرو-2"، والذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية بالفعل منذ أبريل/ نيسان الماضي، وعادوا إلى اليوم إلى الأرض.