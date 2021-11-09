مراهقة تستخدم إشارات اليد المتداولة على "تيك توك" للتنبيه أنها في خطر

تم العثور على مراهقة مفقودة في نورث كارولاينا بعد استخدام علامة اليد المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" لتنبيه إلى أنها في خطر.

وقالت السلطات إن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما استخدمت إشارات يدوية "تمثل العنف في المنزل - الحاجة إلى المساعدة - العنف المنزلي".

وتمكنت السلطات من العثور على الفتاة المفقودة بعد أن لفتت انتباه سائق باستخدام إيماءات اليد الشائعة على منصة التواصل الاجتماعي TikTok.

ووفقا لمكتب مأمور مقاطعة لوريل في كنتاكي، كانت الفتاة داخل سيارة تويوتا فضية اللون عندما رآها سائق تستخدم إشارات اليد المعروفة على TikTok "لتمثيل العنف في المنزل - أحتاج إلى المساعدة - العنف المنزلي".

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL



Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:



1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc — Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021

وقال مكتب المحافظ في بيان إنه بعد التعرف على ما تعنيه الإشارات ورؤية أن المراهق "بدا في محنة"، اتصل السائق برقم 911.

أدى التحذير إلى اعتقال جيمس هربرت بريك البالغ من العمر 61 عاما من شيروكي بولاية نورث كارولينا بعد ظهر يوم الخميس أثناء قيادته لسيارته بالقرب من طريق كنتاكي السريع.

قال جون روت، قائد شرطة مقاطعة لوريل، في بيان، إن الفتاة التي عثر عليها داخل السيارة التي كانت يقودها بريك، كان قد أبلغ والديها عن فقدانها في أشفيل بولاية نورث كارولينا، صباح الثلاثاء.

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كما أبلغت الفتاة السلطات أنها سافرت مع بريك عبر نورث كارولينا وتينيسي وكنتاكي وأوهايو، وفقًا للبيان.

وقال روت إن المحققين عثروا أيضا على هاتف في حوزة بريك "يُزعم أنه صور فتاة قاصر بطريقة جنسية".

يواجه بريك تهما بالسجن غير القانوني وحيازة مواد تظهر أداء جنسيا لقاصر يزيد عمره عن 12 عامًا ولكن أقل من 18 عامًا ، وفقًا لمكتب الشريف. إنه محتجز في مركز إصلاح مقاطعة لوريل على سند نقدي قيمته 10000 دولار.

لم يصف مكتب العمدة العلامة التي استخدمها المراهق، ولكن تم تبني إيماءة اليد التي قدمتها لأول مرة مؤسسة المرأة الكندية العام الماضي من قبل العديد من الأشخاص على مستوى العالم الذين يحتاجون إلى طلب المساعدة بتكتم أو إظهار أنهم في محنة.

الإيماءة هي رفع اليد إلى الأعلى، وباستخدام الكف، مع ثني الإبهام، ثم طي الأصابع لأسفل.