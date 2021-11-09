إيقاف المعلق المصري مدحت شلبي حتى نهاية العام بسبب لفظ أغضب جمهور الزمالك

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين المصريين، اليوم الثلاثاء، إيقاف المعلق الرياضي، مدحت شلبي، عن التعليق الرياضي، حتى نهاية العام 2021.

ونقل الموقع الإلكتروني في الجول، مساء اليوم الثلاثاء، عن نقابة الإعلاميين المصريين، أن النقيب، طارق سعدة، قد أصدر قراره بإيقاف مدحت شلبي، عن التعليق على أى مباراة على أى وسيلة إعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة، داخل مصر، حتى نهاية العام 2021، بسبب مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى في البلاد.

يذكر أن مدحت شلبي قد مثل، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق فى مقر نقابة الإعلاميين بالقاهرة.

يشار إلى أن المعلق الرياضي المصري قد صرح بأنه لا يجب إساءة الظن وتحليل كلامه أثناء التعليق على مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك بطريقة غير صحيحة، داعيا جمهور الزمالك لإعادة مشاهدة المباراة للتأكد من حياديته.

وذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، الاثنين الماضي، في خبر عن مباراة الأهلي والزمالك، مشيرة إلى أن مدحت شلبي، معلق مباراة القمة رقم 123 بين فريقي الأهلي والزمالك، علّق على منتقدي طريقته في التعليق على المباراة، التي فاز فيها الأهلي بـ 5 أهداف مقابل 3 للزمالك.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات إذاعية، إنه قال قبل المباراة: "أنا يا جماعة هسيط (يمدح) الفرقة اللى هتجيب جول عشان لازم أمتع المشاهد صوتيا"، مضيفا: "كون الأهلي هو الذي سجل أهداف أكثر، فهذه ليست مشكلتي".

ولفت المعلق المصري إلى قوله خلال المباراة: "كل الطرق تؤدي لمرمى أبو جبل (في إشارة إلى حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل). وتابع: "هذا حقيقى وليس تقليلا من الزمالك لأن الحارس تعرض لكم هجمات غير طبيعى".

وقال مدحت شلبي: "قلت في عز سيطرة الأهلي إن الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل جولات كتير في الدوري وأن الشاطر اللى يضحك في الآخر"، مضيفا: "وقلت لو في وقت زيادة فإن الزمالك يقدر يتعادل".

وأكد المعلق المصري مدحت شلبي على احترامه لنفسه، قائلا: "أنا راجل محترم وعمري ما أقول تعليقات سيئة، لكن من يسيء الظن سيفهم كلامي بطريقة سيئة".

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