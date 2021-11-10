منع عرض فيلم "الأبديون" في مصر... بعد حظره في دول الخليج

أعلنت سينما "أي ماكس" في مصر، أنها قررت عدم عرض فيلم "Eternals" أو "الأبديون"، في دور السينما المصرية .

وقالت "أي ماكس" في بيان لها، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إنها قررت منع عرض الفيلم، الذي كان مقرر له العرض اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان: "هل ستهبط Eternals في مصر؟.. الفيلم لن يطرح في مصر ابتداء من يوم غد كما كان مقررا في البداية.. ترقبوا المزيد من التحديثات".

يذكر أن فيلم "Eternals" تم حظر عرضه في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وذلك لاحتوائه على بعض مشاهد بين شخصيات مثلية الجنس.

وكانت شركة مارفل رفضت تنفيذ طلب الدول بحذف تلك المشاهد من أحداثه.

وتدور قصة الفيلم في أعقاب أحداث "Avengers: Endgame"، والذي تم عرضه في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة، تجعل الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على كوكب الأرض في الخفاء لآلاف السنين، تظهر من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.