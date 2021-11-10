اكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء بالأعماق في "حدث نادر"... صور وفيديو

عثرت قبيلة "يوغيتي ماخاتي" عام 2011 على حوت ضخم تقطعت به السبل على أحد شواطئ نيوزلندا، وأثار هذا الحوت الغريب اهتمام أفراد القبيلة بشكل كبير فأطلقوا عليه لقب "نيهونغور"، حيث تم حفظ الحوت في أحد متاحف نيوزلندا.

ظن الخبراء في بداية الأمر، أن الحوت من أحد أصناف الحيتان المنقارية، لكن بعد التدقيق في تفاصيل الحوت ودراسته، اكتشف العلماء صنفا جديدا من الحيتان لم يرصد من قبل في أعماق المياه.

حيتان النصف الشمالي من الأرض مختلفة عن تلك المكتشفة في الجنوب

واستمد الحوت لقبه من عالمية الحيتان الباحثة والخبيرة، راماري ستيوارت، التي لعبت دورا جوهريا باكتشاف الحوت الجديد المكتشف، بالإضافة إلى أن "راماري" تعني "حدث نادر" في اللغة الماورية، وهي اللغة المحلية لتلك المنطقة.

عند اكتشاف الحوت، ظن العلماء أنه مجرد حوت منقاري عادي، لكن ستيوارت اعتقدت أن هناك شيئا غريبا في هذا الحوت، حيث لحظت بعض الاختلافات الجوهرية.

With most “new” whale species named after white male Western scientists, the Ramari’s beaked whale is a welcome new approach to naming a species. Appropriately, “Ramari” means “rare event” in the Māori language. Read more about this incredible find ➡️https://t.co/YXrdi3Z5T1 pic.twitter.com/IrRPp8WhGd — Whale & Dolphin Conservation (WDC) (@whales_org) October 30, 2021

عملت ستيوارت مع الباحثة إيما كارول من جامعة "أوكلاند"، حيث اكتشف الفريق أن حيتان المنقار التي تعيش في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية مختلفة عن تلك التي تعيش في الجزء الجنوبي من الأرض.

واكتشف الباحثون أن حيتان المنقار المكتشفة لها أحجام مختلفة وجينات مختلفة، حيث كان العلماء قد اكتشفوا الحيتان المنقارية في بحار الجزء الشمالي من كوكب الأرض، لكن الدراسة الجديدة أكدت أن تلك التي تعيش في البحار والمحيطات في الجزء الجنوبي من كوكب الأرض مختلفة تماما.

كيف تخفى حوت عملاق عن العلماء إلى يومنا هذا

قال مؤلفو الدراسة التي أشير إليها في تقرير بمجلة "thehill" إن تسمية واكتشاف الأنواع الجديدة يمكن أن يكون نموذجا للاكتشافات المستقبلية.

بحسب العلماء، يمكن سر تخفي بعض الأصناف الجديدة هذه، والتي تعتبر كبيرة الحجم، إلى أنها لا تعيش على سطح المياه أو بالقرب من سطح المياه.

وبين العلماء، بحسب موقع "ecowatch"، أن هذه الحيتان المكتشفة تعيش على عمق أكثر من 6 آلاف قدم (1828 مترا)، وتحصل على طعامها في أعماق 3 آلاف قدم (914 مترا) لتجنب افتراسها من قبل دلافين الأوكرا، ما جعلها متخفية إلى يومنا هذا.

أوضح مؤلفو الدراسة أن الحيتان المنقارية بشكل عام يصعب دراستها لأنها نادرا ما تظهر على السطح، كما يصعب تمييزها عند ظهورها، وتصنف بشكل عام من بين الكائنات "ناقصة البيانات".