الكشف عن طائرة "كوارترهورس" الأقرب إلى مركبات الفضاء... صور وفيديو

كشفت شركة "هيرموس" الأمريكية الناشئة عن نموذجها الأولي لمركبة "كوارترهورس" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأكثر من 5 مرات.

استطاعت شركة "هيرموس" (Hermeus)، المصنعة للطائرة الجديدة، إبرام عقد مع القوات الجوية الأمريكية لتصنيع ثلاثة نماذج أولية من طائرات (QUARTERHORSE) دون طيار من أجل الاستخدام.

ويلاحظ من مظهر الطائرة وشكل مقدمتها أن تصميمها قريب جدا من تصاميم مركبات الفضاء التي تظهر في أفلام الخيال العلمي.

وبحسب الخبر المنشور على موقع الشركة، فقد تم الكشف عن الطائرة بحضور مجموعة متنوعة من المستثمرين وكبار الصناعيين والمسؤولين العسكريين والحكوميين والباحثين والجمعيات المدنية وغيرهم.

وبدوره، اعتبر رجل الأعمال، فينود خوسلا، وأحد المستثمرين في المشروع، أن هذا الحدث كان "شبه مستحيل" قبل ثلاث سنوات، وأضاف: "لقد تحول المستحيل إلى حقيقة، من الممكن أن يكون هناك رحلة حقيقية قريبا".

More info on our Quarterhorse prototype unveiling here: https://t.co/yKAoABairi pic.twitter.com/EvJdTQKDpD — Hermeus (@hermeuscorp) November 9, 2021

وقامت الشركة بتجربة محرك الطائرة وجعله يعمل بأقصى طاقته الفعلية الأمر الذي أدهش الحضور.

وبدوره، قال سكايلر شوفورد، مدير العمليات في الشركة: "عندما تكشف شركة طيران في العادة عن طائرة جديدة، فإنها لا تعدو كونها ستايروفوم وألياف زجاجية (مواد تصنع منها الطائرات).. لكن طائرتنا تكشف عن نموذج متكامل أشعلنا به النار (أي تم تشغيل محركه)".

Hypersonic aircraft company Hermeus unveils its first prototype aircraft, Quarterhorse.



The company test fired the aircraft's engine at an unveiling event: pic.twitter.com/vwYetzoqTa — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) November 9, 2021

وتابع شوفورد: "لقد صممنا وصنعنا وجمعنا الطائرة، من الصفر إلى الشكل المتكامل في غضون أربعة أشهر فقط".