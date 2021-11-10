نرمين الفقي تعلن ملاحقة منتحلي شخصيتها قانونيا

أعلنت الفنانة المصرية، نرمين الفقي، اليوم الأربعاء، أنها تلاحق منتحلي شخصيتها قانونيا.

وكشفت الفقي عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، أنها وثقت حسابها في موقع "فيسبوك"، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات القانونية، لملاحقة منتحلي شخصيتها.

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وأضافت نرمين الفقي: "تم توثيق الصفحة الوحيدة ليا على الفيس وسيتم إغلاق باقي الصفحات وأخذ كل الإجراءات القانونية لكل الصفحات المنتحلة شخصيتي".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، كان حكاية "على الهامش"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، بالاشتراك مع الفنان صبري فواز، وعدد من النجوم الشباب.

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