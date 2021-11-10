أطفال "سرداب الموتى" يخرجون بعد دفنهم لقرون... مشاهد ليست لضعاف القلوب

منح العلماء، لأول مرة في التاريخ، إذنا لدراسة أحد أغرب الأديرة على وجه الأرض، والذي اكتشف أسفله ما يصفه الباحثون بـ"سرداب الموتى" الغريب الذي يحتوي على الكثير من الألغاز.

قام الرهبان بدير كابوتشين في باليرمو عاصمة إقليم صقيلية في عام 1599 بحفر الأقبية أسفل الدير ودفن الموتى بداخلها، بعد تجفيف الجثث ووضعها على رفوف من السراميك، فيما وضعت بعض الجثث الأخرى ضمن خزائن زجاجية محكمة الإغلاق.

أطفال "سرداب الموتى" لأول مرة إلى العلن

أما بالنسبة للرهبان، فقد تم تعليقهم بطريقة غريبة جدا مع ملابسهم وكان بعض الأقارب يزورون المتوفين ويحافظون على جسد المتوفين في حالة جيدة، الأمر الذي أثار رغبة العلماء لدراسة هذه المومياوات المحنطة.

وبحسب الخبر المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، فقد يستطيع العلماء حل سر لغز أطفال سراديب الموتى، لتخرج قصتهم إلى العلن لأول مرة في التاريخ.

تحتوي سراديب الموتى هذه على أكبر مجموعة من المومياوات في أوروبا، مع أكثر من 1284 جثة محنطة وهيكل عظمي يعود تاريخها إلى أواخر القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين.

وتم قبول الأطفال في سراديب الموتى من عام 1787 ولكن بينما تم إجراء بحث مكثف على الجثث الكبيرة المحنطة، تم تجاهل مومياوات الأطفال تماما.

علماء يمنحون إذنا حصريا لدراسة الأطفال لأول مرة

وتقود جامعة "ستافوردشاير" أول دراسة شاملة على الإطلاق للأطفال المحنطين في مقابر كابوتشين الشهيرة في صقلية، حيث تم منح الدكتورة كريستي سكوايرز، الأستاذة المساعدة في علم الآثار الحيوية وفريقها العلمي، حق الوصول الحصري إلى مجموعة غير مدروسة من مومياوات الأطفال الموجودة في مقبرة تحت الأرض أسفل الدير.

وقالت سكوايرز: "إن تحديد ما إذا كان الأطفال المدفونون في سراديب الموتى قد عانوا من ضغوط بيئية على أجسادهم يمكن أن يخبرنا عن الظروف المعيشية والبيئات التي يعيشون فيها؛ سيقارن هذا بالصفات البيولوجية للأطفال المدفونين في مكان آخر في باليرمو والذين لم يتم تحنيطهم.

وتتابع سكوايرز: "هذه فرصة مثيرة حقا لمعرفة المزيد عن الحياة في صقلية. توجد حاليا معلومات محدودة حول تحنيط الأطفال في سراديب الموتى. سيساعد بحثنا السياح والجمهور على معرفة المزيد عن الأطفال الموجودين في سراديب الموتى والأهمية الثقافية لهذه الطقوس الجنائزية".