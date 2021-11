أسوأ "فيتامين سي" على الإطلاق... يجب تجنبه عند الشراء

يعتبر "فيتامين سي" إلى جانب "فيتامين د" من أكثر المكملات الغذائية شيوعا في العالم، خصوصا أن الكثيرين يفضلون تناوله على شكل أقراص فوارة منتشرة في أغلب صيدليات العالم وحتى إنها تباع في الأسواق من دون وصفة طبية.

ويعتمد الكثيرون على "فيتامين سي" لرفع مناعة الجسم ومنحه جرعة من النشاط والحيوية في مواسم الشتاء لتجنب الأمراض أو لدعم أجسامهم عند شعورهم بالمرض.

وعلى الرغم من أن جرعات مكملات "فيتامين سي" منتشرة جدا ولها العديد من الفوائد المثبتة علميا، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصا أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولا معاكسا.

أسوأ "فيتامين سي" متواجد في الأسواق

استعانت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، بخبيرة التغذية المتخصصة الطبيبة، كورتني دي أنجيلو، التي أشارت إلى وجود فيتامينات من الضروري تجنبها عند شراء مكملات "فيتامين سي" من الأسواق.

نوهت الخبيرة إلى أن أسوا نوعيات من مكملات "فيتامين سي" هي تلك التي تحتوي على جرعات عالية جدا من الفيتامين.

وقالت الخبيرة: "تتراوح جرعات مكملات فيتامين سي في الأقراص أو الحبوب من 25 مليغرام إلى 1500 مليغرام لكل وحدة".

وأوصت الخبيرة بتوزيع الجرعات اليومية والحرص على عدم تجاوز الجرعة 2000 مليغرام يوميا، أي أنه من الأفضل الالتزام بكميات جرعات أصغر وتذكر تناولها باستمرار"، أي يجب تجنب تلك المكملات التي تحتوي على أكثر من 2000 مليغرام في الحبة أو الجرعة الواحدة.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة في أمريكا، تبلغ القيمة اليومية الموصى بها لـ"فيتامين سي" حوالي 75 مليغراما للنساء البالغات و90 مليغراما للرجال البالغين، ونوهت المجلة إلى أن الإنسان يستطيع الحصول على الكمية المطلوبة من خلال تناول ثمار الحمضيات وبعض الخضروات.

لماذا الجرعات الصغيرة هي الأفضل؟

نصحت الخبيرة باختيار مكملات "فيتامين سي" منخفضة الجرعة من أجل الحفاظ على توزان الجسم. وقالت الخبيرة: "يتناول البعض خصوصا عند مرضهم مكملات "فيتامين سي" بكميات كبيرة، قد لا يدركون أن أجسامهم لا تستطيع امتصاص الفيتامين، وبالتالي تسبب الكميات الكبيرة سلسلة من المشكلات.

ونوهت أنجيلو إلى أنه "إذا تم إدخال الكثير مكملات "فيتامين سي" إلى نظامك في وقت واحد، فإن معدل الامتصاص ينخفض ​​بنسبة 50%، لذا فإن اختيار كبسولة منخفضة الجرعة ومتواصلة المفعول هو الأفضل نظرا لأنها لا تطلق كل كمية فيتامين سي دفعة واحدة في معدة الإنسان".