ابن عم المصارع نورمحمدوف يرد على أنباء اعتقاله بتهمة دهسه شرطي... فيديو وصور

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سيارة تويوتا كامري سوداء، وهي تدهس شرطيا في نقطة تفتيش عند مدخل مطار عاصمة داغستان مدينة محج قلعة.

ونقلت وسائل إعلام روسية بأنه كان يستقل السيارة عثمان نور محمدوف ابن عم مصارع الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نورمحمدوف وصديقه. وتم حبسه عند نزوله في مطار العاصمة موسكو "شيريميتيفو".

في حين نشر عثمان نور محمدوف على حسابه في "إنستغرام" صورة تظهره في صالة رياضية، وقال إن "كل شيء تمام" وادعى أنه لا يزال في الصالة الآن، غير أن موعد التقاط هذه الصور لم يتضح بعد.

Усман Нурмагомедов выложил в инстаграм фотографию из зала и попросил всех успокоиться 🤷🏼‍♂️

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Говорит, что у него все нормально. pic.twitter.com/KALxbrByIA — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 11, 2021

وأكدت وزارة الداخلية الروسية توقيف شخصين من مواليد عام 1998 قدما من محج قلعة في شيريميتيفو على خلفية حادثة دهس شرطي عند مدخل مطار محج قلعة، مضيفة أن مسألة اعتقالهما من عدمه تتقرر حاليا، وذلك دون الكشف عن اسميهما.