محمود عبد العزيز يتصدر محركات البحث في الذكرى الخامسة لرحيله

تصدر الفنان المصري، محمود عبد العزيز، اليوم الجمعة، محركات البحث، في الذكرى الخامسة لرحيله، والتي توافق اليوم 12 نوفمبر.

توفي محمود عبد العزيز، في عام 2016، ونشأ في حى الورديان بالإسكندرية، شمالي مصر، وعاش شبابه في هذا الحي الشعبي، إلى أن رحل للقاهرة، لكي يستكمل مسيرته فى عالم الفن، بمنتصف السبعينيات، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وتوفي محمود عبد العزيز عن عمر ناهز 70 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض تلقى خلالها العلاج في باريس، ثم نقل في أيامه الأخيرة إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

وألمت أزمة صحية بالفنان الكبير الراحل، حيث تسببت في تدهور حالته الصحية، نتيجة نقص الهيموجلوبين في الدم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

بلغ عدد أفلام النجم المصري الراحل، حوالي 84 فيلما، قام خلالها بدور البطولة، فيما أخرج فيلما واحدا هو "البنت الحلوة الكذابة"، وتنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية.

ولد الراحل محمود عبد العزيز، في 4 يونيو/ حزيران عام 1946، بالإسكندرية، ومارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

وقدم محمود عبد العزيز مجموعة كبيرة من الأفلام الشهيرة أبرزها "الكيت كات" و"الكيف" و"الساحر" و"العار" و""إعدام ميت و"الشقة من حق الزوجة" و"البريء" و"ليلة البيبي دول"، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، منها "رأفت الهجان" و"محمود المصري" و"رأس الغول".

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