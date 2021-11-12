العثور على زوج من عروس البحر في الغردقة... فيديو

عثر غواصان مصريان على زوج من عروس البحر، بمياه البحر الأحمر، في مدينة الغردقة المصرية.

وقام الغواصان بتوثيق لحظة مرور زوج عروس البحر أمامهما، حيث قاما بتصويرهما وهما يسبحان في المياه، جنوبي منطقة مجاويش بالغردقة.

وأظهر المقطع زوجا من عروس البحر يسبحان معا في المياه النقية، وتبدو السعادة في تحرك عروسي البحر بحرية تامة في المياه.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن الخبير البحري حسن الطيب، مستشار جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، قوله إن المقطع يدل على نقاء البيئة البحرية بالغردقة وباقي مدن محافظة البحر الأحمر.

يشار إلى أن محميات البحر الأحمر أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، العثور على عروس بحر نافقة في جزبرة يوتوبيا بمياه مدينة سفاجا.

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