"مقاتلة نفاثة".... طائر نادر يحلق دون توقف لأكثر من 12 ألف كيلومتر

تمكن طائر البقويقة السلطانية مخطط الذيل النادر، الذي يقال أنه يمتلك الديناميكية الهوائية للمقاتلات النفاثة، من التحليق دون توقف لأكثر من 15 ألف كيلومتر.

ليسجل الطائر رقما قياسيا لرحلات الطيور المستمرة، وليكسر الرقم السابق المسجل باسمه أيضا.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإنه تم تعقب الطائر من خلال جهاز وضع عليه سابقا يعمل بالطاقة الشمسية ويرسل إشارات للأقمار الصناعية، في رحلة بدأت من جنوب غربي ألاسكا في اتجاه أراضيه الصيفية بنيوزيلندا يوم 17 سبتمبر/أيلول 2021، لكنه واجه رياحا قوية فوق المحيط الهادئ جنوب فيجي، دفعته لتغيير وجهته إلى أقصى الغرب باتجاه أستراليا.

وكشف الجهاز أنه حط في مدينة تويد هيدز، على بعد نحو 800 كيلومتر شمال سيدني في تمام الساعة الـ9:30 صباحا يوم 27 سبتمبر/أيلول 2021. مما يعني أنه حلّق بلا توقف لمسافة 13.048 كيلومتر، لتكون رحلته بذلك أطول رحلة طيران مستمر مسجلة لطائر بري على الإطلاق.

ووصلت مدة رحلة الطائر الذي يحمل رقم 4BBRW، إلى 239 ساعة (قرابة عشرة أيام) في رحلته فوق المحيط الهادئ.

Kuaka (bar-tailed godwit) breaks the record for the longest non-stop bird air flight - more than 12,000 km/7,500 miles https://t.co/sAAcpBv8gz (! ! !! !) — mang's inhumanity to mang (@mangmangmang) November 14, 2020

ويشبه بعض الخبراء هذا الطائر بالمقاتلات النفاثة بفضل أجنحته الطويلة المدببة وشكله المصقول، كما تتمتع طيور البقويقة السلطانية بكفاءة عالية في تحويل طعامها إلى طاقة. ويصل وزن ذكور البقويقة السلطانية إلى 400 غرام في المتوسط.

كما ويمكن لهذه الطيور أيضاً تقليص أعضائها الداخلية لتخفيف حمولتها، وهناك أدلة على أن هذه الطيور تستطيع النوم أثناء التحليق.