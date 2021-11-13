"أنا بوتين الشاب"... ويست يقارن نفسه بالرئيس الروسي

قارن مغني الراب الأمريكي كاني ويست نفسه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عرض "درينك تشامبس"، الذي نشر على قناة "يوتيوب".

وقال ويست إنه "يتحكم" بأكبر بائعي الملابس بالتجزئة الأمريكيين - GAP وAdidas. وفي هذا وجد أوجه تشابه مع أنشطة الرئيس الروسي.

وأضاف قائلا "أنا بوتين. أنا بوتين الشاب".

وقال ويست إنه رأى أوجه تشابه عندما أدرك أن "الثقافة هي النفط، والثقافة طاقة".

وأضاف ويست: "لقد كنت ملكا للثقافة على مدار العشرين عاما الماضية وسأظل كذلك خلال الألفي عام المقبلة".

ذكر المقدمون الفنان بأنه أمريكي من أصل أفريقي ولد في شيكاغو. لكن الموسيقار لم يخجل، واستمر في الحديث عن التشابه مع الرئيس الروسي.