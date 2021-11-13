ديزني تكشف عن قصة سندريلا جديدة... فيديو

ويجمع الفيلم الموسيقي تاريخ سندريلا، مزودا بموسيقى "الهيب هوب" وثقافة أحذية الشوارع الخلفية.

ويلعب بائع ومصمم من أصحاب البشرة السوداء دور بطولة الفيلم، حيث يعمل في متجر مملوك لوالدته.

ويخفي الشاب إيل، موهبته في تصميم الأحذية الرياضية عن زوج والدته وشقيقتين شريرين. ولكن في يوم من الأيام يلتقي بابنة نجم كرة السلة داريوس كينج كيرا. بفضلها، يجد القوة لإظهار مهاراته للعالم.

ويلعب دوري البطولة في الفيلم كل من جوزين جيكوبز وليكسي أنديرفود، وهو من إخراج إليزابيث آلان، ومن المتوقع أن يتم العرض الأول للفيلم في فبراير/شباط المقبل.