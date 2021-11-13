"أفضل يوم على الإطلاق"...سبيرز تحتفل بحريتها

أعربت بريتني سبيرز عن سعادتها بـ"أفضل يوم على الإطلاق"، بعد أن أنهت محكمة في لوس انجلوس، يوم الجمعة، الوصاية على نجمة البوب والتي ظلت تسيطر على شؤون حياتها لمدة 13 عاما.

وكافحت نجمة موسيقى البوب (39 عاما) لإنهاء الترتيبات القانونية المعقدة التي فرضت عليها عام 2008.

معبرة عن سعادتها الغامرة و"غردت" عبر تويتر، قائلة "أحب المعجبين بي كثيرا.. إنه جنون!!! أعتقد أنني سأبكي بقية اليوم!!!! إنه أجمل يوم على الإطلاق.. شكرا لله".

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

وسمح خلال الأشهر الأخيرة لبريتني توظيف محاميها الخاص، حيث عينت محامي هوليود المشهور، ماثيو روزنغارت، وقدمت للمحكمة طلبا لاعتماد محاسب تحت وصايتها، بعدما رفعت دعاوى إساءة ضد والدها جيمس سبيرز.

وتم فرض الوصاية على سبيرز وإسنادها لوالدها بعد تعرضها لانهيار عام وخضوعها للعلاج من مشاكل نفسية لم يتم الكشف عنها.