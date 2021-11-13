3 آلاف كيلومتر...بطريق يسافر "عن طريق الخطأ" من أنتاركتيكا إلى نيوزيلندا

في حادثة هي الثالثة من نوعها تم العثور على بطريق على شواطئ نيوزيلندا، بعيدا عن موطنه الأصلي حوالي 3 آلاف كيلومتر.

وأطلق السكان اسم "Pingu"، على البطريق الضائع على الساحل.

فخلال جولة كان يقوم بها هاري سينغ وزوجته على الشاطئ في بيردلينجز فلات، شاهدا البطريق، معتقدين في البداية أنه لعبة ليهز رأسه بعدها.

ليتصل سينغ برجال الإنقاذ، خوفا من أن يصبح البطريق ضحية في فم أحد الحيوانات المفترسة.

وأظهرت التحاليل الطبية للبطريق أنه يعاني من نقص طفيف في الوزن والجفاف.

وتم إعطاؤه السوائل وتغذيته عبر أنبوب تغذية، على أن يتم إطلاقه لاحقا على شاطئ آمن في شبه جزيرة بانكس.