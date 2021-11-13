وفاة مبتكر "أكثر وجبة صحية" عن عمر 45 عاما متأثرا بأزمة قلبية

توفي الشيف جورباريت باينز، الذي اشتهر بابتكار الوجبة التي وصفها بأنها أكثر وجبة صحية في العالم، وحظيت باهتمام واسع.

وقال موقع "newsbeezer" إن باينز توفي إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 45 عامًا، ما مثل صدمة لعشاق الأكل الصحي في مختلف أنحاء العالم.

وكان الشيف الراحل باينز يسكن في منطقة أنفيلد في بريطانيا، كما كان له جمهور كبير من المعجبين بكتبه في مجال الطهي، وجاءت وفاته بعدما أصيب بنوبة قلبية يوم الخميس الماضي استعاد وعيه بعدها يوما واحدا، إلا أن كليته فشلت في إعادة عمل وظائفها، ليفارق الحياة نتيجة لمضاعفات في القلب والكلى.

زاد اهتمام باينز بالطعام الصحي بدافع القلق من زيادة وزنه، ثم بدأ في السعي للاستفادة بشكل أكبر من التوابل التي يشتهر بها الطعام الهندي، حيث تحتوي هذه الأطعمة على مضادات للأكسدة التي تحمي الجسم.

أصبح الشيف الراحل حديث وسائل الإعلام في عام 2009، بعد أن قدم وجبة وصفها بأنها الأكثر صحية في العالم، وكانت عبارة عن دجاج بالكاري مع التوت الأزرق وأرز بيلاو، إذ يحتوي الطبق على ما يعادل 23 عنقود عنب من مضادات الأكسدة.

جاء الكتاب الأول لباينز بعنوان "Indian Superfood"، والذي أصبح من بين أكثر الكتب مبيعًا، قبل أن يحصل على لقب شيف العام في حفل توزيع جوائز كاري الإنجليزية في عام 2011، كما صدر كتابع الثاني بهنوان "Indian Superspices".