وفاة 7 أشخاص بعد أن شربوا مزيجا من الكحول والماء والمياه الغازية في الحجر الصحي

قالت وزارة الصحة في كمبوديا إن سبعة عمال قد لقوا مصرعهم، اليوم السبت، بعدما شربوا كحولا تم إعطاؤه لهم كمطهر في الحجر الصحي وخلطوه بالماء والمشروبات الغازية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن العمال الكمبوديين السبعة الذين لقوا مصرعهم كانوا قد عادوا لتوهم من تايلاند ووُضعوا في الحجر الصحي المخصص لمكافحة فيروس كورونا في مقاطعة بانتاي مينشي شمالي غرب البلاد.

وأضافت وزارة الصحة الكمبودية أن 12 آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد شربهم مزيج الكحول والماء والمياه الغازية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بعدما اشتكوا من صداع ودوخة وصعوبة في التنفس، فيما تم أخذ عينات دم من المصابين إلى مختبر لتحليلها.