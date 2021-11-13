مشجع يقطع مباراة لالتقاط صور مع محمد صلاح.. فيديو وصور

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاقتحام أحد مشجعي أنغولا لمباراة المنتخب المصري، أمس الجمعة.

واقتحم أحد الصبية ملعب مباراة أنغولا ومصر، التي أقيمت، أمس الجمعة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ليقوم باحتضان نجم المنتخب المصري، ومهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، محاولا التقاط الصور معه.

وقبيل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، اقتحم الصبي الأنغولي ملعب المباراة وقام باحتضان صلاح، في وقت لم يقم النجم المصري بنهره أو دفعه، وإنما قام باحتضانه بالفعل، في لقطة إنسانية من نجم ليفربول.

والتقطت كاميرات المباراة أحد الصبية الأنغوليين وهو يخلع قميصه محاولا احتضان محمد صلاح، مع الإشارة إلى أن رجال الأمن نجحوا أكثر من مرة في إخراج بعض الأفراد الذين حاولوا التقاط الصور معه.

وتوقفت المباراة 3 مرات بسبب نزول عدد من الجماهير لالتقاط صور مع محمد صلاح، كابتن منتخب مصر، الذي تمكن من صنع هدفي منتخب بلاده، واللذان سجلهما كل من محمد النني وأكرم توفيق، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-2.

يذكر أن صلاح وصل للمباراة رقم 72 بقميص منتخب مصر الأول، وتمكن خلالها من تسجيل 43 هدف، وصناعة 24 هدفا آخرين.

وأمس الجمعة، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر أكتوبر الماضي.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب مصر رسميا إلى المرحلة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد ضمان صدارة مجموعته.

المنتخب المصري سيكون أحد 10 منتخبات في البوابة النهائية في التصفيات من أجل الظهور في المونديال، ليلعب ضد أحد المنتخبات المتأهلة مباراتين ذهابا وإيابا لحسم بطاقة الصعود.

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