الأهلي المصري يكشف حقيقة مواجهة العين الإماراتي وديا

كشف النادي الأهلي، اليوم السبت، حقيقة ما تردد، مؤخرا، بشأن مواجهة العين الإماراتي وديا، على خلفية معسكر الفريق المصري في الإمارات.

ونقل الموقع الإلكتروني إرم نيوز، عن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، نفيه لقاء الفريق بالعين الإماراتي وديا، مؤكدا إنه لا صحة للاتفاق حيال هذا الأمر.

وأكد توفيق أن الفريق المصري لم يجر أي اتفاق على خوض أي مواجهة أثناء معسكره الذي سيقام في الإمارات، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، موضحا أن مواجهة فريق العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد، لم يتم طرحها، خلال معسكر الأهلي المقبل.

وأشار أمير توفيق إلى أن النادي الإماراتي فريق كبير، وسيكون من الرائع والمفيد مواجهته، لافتا إلى أن هناك أمورا وملفات لها علاقة بالارتباطات الخاصة بالفريق الإماراتي وكذلك بالأهلي المصري، منوها إلى أن الأخير قد أنهى الاستقرار على بعض الترتيبات الخاصة خلال تواجده في المعسكر، تتعلق بملاعب التدريب وفندق الإقامة.

وذكر مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري أنه من المفترض إبلاغ الجهاز الفني للفريق، بقيادة بيتسو موسيماني، بكافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الإمارات.

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