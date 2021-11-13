بعد إحرازه 4 أهداف.. مبابي يقود فرنسا إلى نهائيات كأس العالم

قاد الفرنسي كيليام مبابي منتخب الديوك يوم السبت إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد تسجيله 4 أهداف من ضمن ثمانية فازت بها فرنسا على كازاخستان.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات متقدمة بأربع نقاط على فنلندا صاحبة المركز الثاني، قبل مواجهتهما في ختام المجموعة يوم الثلاثاء.

وأضاف كريم بنزيمة هدفين كما هز أنطوان غريزمان وأدريان رابيو الشباك، لتحجز فرنسا مكانها في البطولة المكونة من 32 منتخبا والمقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

واعتمد ديدييه ديشان مدرب فرنسا على خطة 3-4-3 حيث ظهر كينجسلي كومان في مركز الظهير الجناح الأيمن، وأسفر الأسلوب الهجومي عن مهرجان أهداف مع تألق المواهب الفرنسية.

وافتتحت فرنسا التسجيل بعدما أرسل تيو هرنانديز تمريرة قابلها مبابي بشكل مباشر إلى داخل الشباك في الدقيقة السادسة.

وأضاف مبابي الهدف الثاني بإنهاء سهل للهجمة داخل الشباك الفارغة، بعدما توغل كومان من الجانب الأيمن في الدقيقة 12، ثم أكمل الثلاثية في الدقيقة 32 بعد عرضية متقنة من كومان.

ولم يتراجع أداء فرنسا بعد الاستراحة، وسجلت هدفين متتاليين بواسطة بنزيمة، بعد تمريرتين حاسمتين من هرنانديز ومبابي.

وأحرز رابيو هدفه الدولي الأول في الدقيقة 75 بعد ركلة ركنية نفذها جريزمان الذي رفع رصيده إلى 42 هدفا بعدما نفذ ركلة جزاء، ليجتاز ميشيل بلاتيني في المركز الثالث في قائمة هدافي فرنسا.

واختتم مبابي الأهداف قبل ثلاث دقائق من النهاية بعد تمريرة رائعة من البديل موسى ديابي وسط احتفالات صاخبة من المشجعين.

وأبدى بنزيمة سعادته بالتعاون مع مبابي في قيادة الهجوم.



وقال بنزيمة للتلفزيون الفرنسي "أظهرنا تجانسنا، وأنه يمكننا اللعب معا والاستمتاع بتسجيل الأهداف وصناعتها واللعب من أجل الفريق. أنا سعيد جدا بأنني لعبت بهذا الشكل، وقبل ذلك أننا حققنا الفوز".