مصطحبا معه 30 كلب "بودل"... ملك تايلاند يعود لمنفاه الاختياري في ألمانيا

عاد ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، إلى منفاه الاختياري في جنوب ألمانيا ملفتا الأنظار لما جلب معه.

الملك المثير للجدل شغل طابقا كاملا في فندق ضخم وبرفقته 250 شخصا من حاشيته و30 كلبا من سلالة "بودل".

هذا والتقطت وسائل الإعلام الألمانية صورا للملك داخل فندق خمس نجوم في مطار ميونيخ، حيث يقضي هو وحاشيته فترة الحجر الصحي، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا تايمز".

يذكر أن الملك قضى آخر 15 عاما في جنوب ألمانيا، حيث كان يقيم عادة في فندق غراند زوننبيخيل بمدينة غارميش-بارتنكيرشن الواقعة عند جبال الألب.

لكنه عاد إلى بانكوك في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، بسبب تطورات غير مسبوقة في البلاد، ومن بينها حركة احتجاج شعبية للطلاب المطالبين بإصلاح النظام الملكي.

ومنذ أن تولى العرش، أحكم الملك على السلطة بقوة، وفرض سيطرته على ممتلكات التاج وجميع الأموال الملكية.