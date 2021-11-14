"ناقوس الخطر"... النحل "يصرخ" حين تهاجمه الدبابير القاتلة

يستخدم النحل طريقة فريدة من نوعها للتحذير من هجمات "الدبابير القاتلة"، ليرسل تنبيها من خطرها.

ففي دراسة حديثة، توصلت إلى أن النحل يقوم بآلية دفاعية عند تعرضه لهجوم "الدبابير القاتلة".

وتتمثل هذه الآلية بـ"الصراخ" أو مايعرف بـ"فيسبا سورور"، وهي عبارة عن أصوات تحذيرية غير منتظمة ترسلها لدى اكتشافها لهذه الدبابير.

وبحسب الدراسة، فإن النحل عند إصدارها لهذه الأصوات تقوم بتجهيز نفسها للدفاع الجماعي ضد الدبابير، وتتمثل الطريقة المثيرة في إصدارها هذا الصوت من خلال هز أجنحتها وصدرها مع رفع البطون إلى الأعلى وتحفيز الغدد لإطلاق الفيرومونات.

هذا وتزيد معدلات الإشارة بسبعة أو ثمانية أضعاف أثناء هجوم الدبابير. كما ويلجأ النحل أيضا إلى "نشر البراز"، وهي آلية دفاعية يجمع النحل خلالها براز الحيوانات ويضعه على مداخل خلية النحل لردع الدبابير.

قالت هيدز ماتيلا، المشاركة في البحث، إن هذا الصوت يتميز بحدته وضوضائه مع ترددات مختلفة.