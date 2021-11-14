الأميرة اليابانية ماكو تغادر وطنها بعد زواجها من عامة الشعب

سافرت الأميرة اليابانية السابقة ماكو، التي تزوجت في أكتوبر/تشرين الأول من زميلها في الجامعة كي كومورو، وتركت العائلة الإمبراطورية، إلى الولايات المتحدة، حسب وكالة "كيودو".

حلق الزوجان من مطار هانيدا بطوكيو في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. يعتزم العروسان العيش في نيويورك، حيث يعمل زوج الأميرة السابقة. درس كومورو سابقًا في الولايات المتحدة وحصل على وظيفة محامٍ في إحدى الشركات الأمريكية.

بموجب قانون الأسرة الإمبراطوري لعام 1947، يجب أن تتخلى النساء غير الملوكيات عن وضعهن الإمبراطوري إذا تزوجن من عامة الناس. كما تنازلت الأميرة ماكو عن منحة حكومية قدرها 150 مليون ين (أكثر من 1.3 مليون دولار).

جاء رحيل الزوجين وسط نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق، الذي تدين له بأربعة ملايين ين (حوالي 2.5 مليون روبل). تمت تسوية الخلاف في 13 نوفمبر: قام كومورو بتسوية النزاع بوعده بدفع المبلغ المطلوب.

يعرف ماكو وكي كومورو بعضهما البعض منذ عام 2012، لكن النقاد اعتبروا الشاب غير مناسب، حيث تم تأجيل حفل الزفاف عدة مرات.