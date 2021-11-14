الأميرة اليابانية ماكو تغادر وطنها بعد زواجها من عامة الشعب

حلق الزوجان من مطار هانيدا بطوكيو في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. يعتزم العروسان العيش في نيويورك، حيث يعمل زوج الأميرة السابقة. درس كومورو سابقًا في الولايات المتحدة وحصل على وظيفة محامٍ في إحدى الشركات الأمريكية.
先月結婚した秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さんと小室圭さんは、羽田空港に到着し、このあとアメリカに向けて日本を出発します。https://t.co/QvLAbOrlHT#nhk_video pic.twitter.com/KdkEDzE79B— NHKニュース (@nhk_news) November 14, 2021
بموجب قانون الأسرة الإمبراطوري لعام 1947، يجب أن تتخلى النساء غير الملوكيات عن وضعهن الإمبراطوري إذا تزوجن من عامة الناس. كما تنازلت الأميرة ماكو عن منحة حكومية قدرها 150 مليون ين (أكثر من 1.3 مليون دولار).
جاء رحيل الزوجين وسط نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق، الذي تدين له بأربعة ملايين ين (حوالي 2.5 مليون روبل). تمت تسوية الخلاف في 13 نوفمبر: قام كومورو بتسوية النزاع بوعده بدفع المبلغ المطلوب.
يعرف ماكو وكي كومورو بعضهما البعض منذ عام 2012، لكن النقاد اعتبروا الشاب غير مناسب، حيث تم تأجيل حفل الزفاف عدة مرات.
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