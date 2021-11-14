ماذا يحدث لجسم الإنسان في حال الخروج إلى الفضاء دون ارتداء البذلة الخاصة؟

تخيل أنك رائد فضاء تستكشف مساحات شاسعة من الفضاء وتم إلقاؤك عن طريق الخطأ من غرفة معادلة الضغط بمركبتك الفضائية، ماذا سيحدث لجسمك إذا تعرض لفراغ الفضاء ولم تكن ترتدي بذلة الفضاء؟

أول شيء يجب ملاحظته هو أن العديد من أفلام هوليوود لهذا السيناريو مبالغ فيها، حيث تظهر أشخاصا، غير محميين بالخوذات أو بدلات الفضاء، وهم ينفجرون أو يتجمدون على الفور حتى الموت. في الواقع، ستكون التأثيرات هي نفسها، لكن المبالغة فيها أقل.

لن ينجو رائد فضاء يطفو من دون بدلة في الفضاء، لكن زواله سيحدث في غضون دقائق، وليس في غضون ثوان، وسيكون موتا غريبا، مع سوائل جسدية تغلي وأنف وفم متجمدين تقريبا.

الفضاء هو فراغ خالي من الهواء، أي أنه على عكس الأرض، لا يوجد غلاف جوي ولا ضغط تمارسه جزيئات الهواء. يحدد الضغط الجوي درجات الحرارة التي تغلي فيها السوائل وتتحول إلى غاز. فإذا كان الضغط الذي يمارسه الهواء خارج سائل ما مرتفعا، كما هو الحال عند مستوى سطح البحر على الأرض، فمن الصعب تكوين فقاعات الغاز، والارتفاع إلى السطح والهبوط. ولكن نظرا لعدم وجود ضغط جوي فعليا في الفضاء، تنخفض درجة غليان السوائل بشكل كبير.

قال الدكتور كريس لينهاردت، طبيب الفضاء التشغيلي في "ناسا": "يمكنك أن تتخيل، نظرا لأن 60٪ من جسم الإنسان يتكون من الماء، فهذه مشكلة خطيرة. في حالة عدم وجود ضغط، سيغلي الماء السائل في أجسامنا - ويتحول على الفور من سائل إلى غاز. فتبدأ جميع أنسجة الجسم التي تحتوي على الماء في التوسع".

في عام 1966، ساعد مهندس الفضاء في "ناسا"، جيم ليبلانك، في اختبار أداء نماذج البدلات الفضائية في غرفة مفرغة ضخمة. في مرحلة ما من الاختبار، تم فصل الخرطوم الذي يغذي الهواء المضغوط في بدلته. وقال ليبلانك:

"عندما عدت للخلف، شعرت باللعاب على لساني على شكل الفقاعة قبل أن أفقد الوعي".

يحدث تكوين فقاعات الغاز في سوائل الجسم، والمعروف باسم "تفقع"، أيضا لدى الغواصين في المياه العميقة الذين يظهرون بسرعة كبيرة جدا لأنهم ينتقلون من بيئة تحت الماء ذات ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض على سطح الماء. بالنسبة لرواد الفضاء، فإن الدم الذي يتدفق عبر الأوردة يغلي بسرعة أقل من الماء في الأنسجة لأن نظام الدورة الدموية له ضغط داخلي خاص به، لكن التغيير الهائل في أنسجة الجسم سيحدث بسرعة.

وجدت مراجعة عام 2013 في مجلة Aerospace Medicine and Human Performance التي نظرت في حالات التعرض السابقة للفراغات في الحيوانات والبشر أنهم فقدوا الوعي في غضون 10 ثوان. ثم فقد بعضهم السيطرة على المثانة وأنظمة الأمعاء، وأدى التورم في عضلاتهم إلى تقييد تدفق الدم إلى قلوبهم وأدمغتهم، حيث كانت عضلاتهم الموسعة بمثابة قفل للبخار.لا يمكن لأي إنسان أن ينجو من هذا - الموت حتمي في أقل من دقيقتين.

وفقا لكتاب بيانات علم الأحياء الحيوية الصادر عن وكالة "ناسا"، فإن فراغ الفضاء سيسحب الهواء أيضا من رئتيك، مما يتسبب في اختناقك في غضون دقائق. بعد اندفاع أولي للهواء، سيستمر الفراغ في سحب الغاز وبخار الماء من جسمك عبر الممرات الهوائية. وقد ينتج عن الغليان المستمر للماء أيضًا تأثير تبريد، فتبخر جزيئات الماء ليمتص الطاقة الحرارية من جسمك وسيؤدي إلى تجمد الأجزاء القريبة من أنفك وفمك تقريبا. وقد يبرد ما تبقى من جسدك أيضا، لكنه سيكون أبطأ لأنه لن يحدث الكثير من التبخر.

كما قال عالم الفيزياء الفلكية بول سوتر لمجلة "فوربس"، فإن درجة الحرارة هي مقياس لمقدار الطاقة التي يجب أن تتحرك بها ذرات وجزيئات الطاقة، ولأن الفضاء فارغ تقريبا، ليس هناك الكثير للتحرك على الإطلاق، مما يجعله "باردا". هذا يعني أيضا أنه لا توجد مادة في الفضاء لنقل الحرارة إليها. ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يتجمد من تبخر مياه الجسم والفقدان البطيء للحرارة عن طريق الإشعاع المنبعث من الجسم.