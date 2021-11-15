"حجاب للرجال"... مغني راب أصله عربي وراء فكرته وشركة إيطالية تنتجه... صور

ووصفت الشركة حجابها الذي سيباع بسعر 29.95 جنيه إسترليني أو ما يقارب 35 يورو، بأنه "حجاب للجنسين من قماش مطاطي مع شعار مطبوع يجمع بين شعار بينيتون وجي غالي".

وسيتوفر المنتج بأربعة ألوان هي الأسود والأحمر والأخضر والأصفر.

#ولسه

حجاب للرجال والنساء أحدث «تقاليع» الموضة.. سعره يصل لـ630 جنيها pic.twitter.com/VzPfWKYe5d — 🦅Wagdy 🦅 (@Wagdy9789) November 14, 2021

بالنسبة لمغني الراب ومنتج الأغاني غالي، عبر عن ذلك خلال أسبوع الموضة في ميلانو، قائلا :"الحجاب هو قطعة فريدة من الملابس أردتها تماما. لم تكن هناك ممانعة من الشركة لإدراجها في المجموعة. عندما كنت طفلا، تعرضت للتنمر في المدرسة، ولم يكن هناك من يمثلني، بينما الآن أصبح الأمر طبيعيا".

جستن بيبر غنى في آخر حفلة وهو لابس الحجاب، وماركة الازياء العالمية يونايتد كلور طرحت للبيع أول حجاب للرجال.

اللهم أهد بقية الرجال للحجاب والعفة..

لا حلويات مكشوفة بعد اليوم. pic.twitter.com/IURcMLXTn1 — أنس محمد (@anas212009) November 9, 2021

تم إطلاق مجموعة Benetton الجديدة في نهاية سبتمبر/أيلول، وأثارت موجة من الانتقادات، لا سيما عبر الشبكات الاجتماعية، بحسب ما نقل موقع cnews.fr الفرنسي.