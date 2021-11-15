دون حجاب وبعد غياب... الفنانة المعتزلة هدى رمزي تتصدر الترند (صور)

بعد أول ظهور لها من دون حجاب، تصدر اسم الفنانة المعتزلة هدى رمزي، محرك البحث الشهير غوغل.

جاء ظهور الفنانة الكبيرة في حفل خطوبة وعقد قران صلاح رمزي، ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

وكانت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، قد نشرت عبر حسابها بإنستغرام مجموعة من صور الحفل، حيث خطفت الفنانة هدى رمزي، الأنظار بحضورها كامل الأناقة ومن دون حجاب.

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وتعد الأعمال الفنية "حنفي الأبهة"،"جري الوحوش"،"عصر الذئاب"،"امرأتان"،"الرداء الأبيض"،"أحلام الفتى الطائر"،"السمان والخريف"،"بنت الأيام"و"الزوجة آخر من تعلم"، من أهم الأعمال السينمائية والتلفزيونية الـ 29 التي قدمتها الفنانة الكبيرة بمشاركة عمالقة الفن الجميل أمثال عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي.

ووفقاً لصحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، يعود سبب اعتزال هدى رمزي، بحسب تصريحاتها السابقة، إلى رغبتها في ارتداء الحجاب "وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائياً وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار في الابتعاد".