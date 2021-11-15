الملح يرتبط بشكل كبير بأمراض القلب

حدد علماء من جمعية القلب الأمريكية كمية الملح التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي نتائج تم نشرها في مجلة "New England Journal of Medicine"، قام الأطباء بتقييم اختبارات البول لعشرة آلاف مشارك من النساء والرجال.

أظهر تحليل البيانات التي تم جمعها أن 571 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع الصوديوم وانخفاض تناول البوتاسيوم.

قال يوان ما، الباحث في كلية "هارفارد" للصحة العامة: "زيادة كمية الملح في النظام الغذائي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%".

يخطط المتخصصون لإجراء قياسات متكررة وأكثر دقة لتحديد كمية الصوديوم اليومية الآمنة.