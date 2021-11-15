فنزويلا تسعى لتسجيل الرقم القياسي لأكبر أوركسترا في العالم ... فيديو

شارك الآلاف من الموسيقيين في فنزويلا، معظمهم من الأطفال والمراهقين، بالعزف من أجل تسجيل رقم قياسي لأكبر أوركسترا في العالم.

وتجمع العازفون في الأكاديمية العسكرية، يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني، لتنضم إليهم آلات النفخ الخشبية والنحاسية وآلات الإيقاع.

12 thousand Venezuelan musicians are ready to make history.This image, with the sunset over Waraira Repano mountain, expresses the wonder, the miracle of Venezuela, prevailing over adversity and hatred with love, art and culture.

Long live free and sovereign Venezuela!❤️🇻🇪🎼 pic.twitter.com/mbiciLBk3M — William Castillo Bollé (@planwac) November 13, 2021

وعزف الموسيقيون إحدى مقطوعات الموسيقار الروسي تشايكوفسكي لمدة 10 دقائق تقريبا في الهواء الطلق تحت إشراف مسؤولين مختصين ومستقلين كانت مهمتهم التحقق من أن أكثر من 8097 آلة موسيقية تعزف في وقت واحد، بحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

Beautiful



12 thousand young Venezuelan musicians performing "The Marche Slave in B-flat minor, Op. 31" by Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1876), breaking the record for the world’s largest orchestra.



Peace and Culture

¡Que viva Venezuela!pic.twitter.com/jGaM6b665L — Cindy (@cindywhoosh) November 14, 2021

وسعت شبكة من الموسيقيين المعروفة باسم "سيستيما" لجمع 12 ألف موسيقي للمشاركة في الفعالية.

هذا ومن المفترض أن تعلن موسوعة "غينيس" عن كلمتها في غضون 10 أيام في حال سيتم تسجيل هذه الفعالية بموسوعتها القياسية، وذلك بعد أن استعانت بأكثر من 250 مشرفاً للمراقبة في أثناء تسجيل المقطوعة الموسيقية.