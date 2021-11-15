عالم مناعة يصف الطريقة "الأسوأ" لتطور فيروس كورونا للبشر

وقال جيمشوغوف لراديو "سبوتنيك": إن "فيروس كورونا يتغير باستمرار".

وفقًا لاختصاصي الأمراض المعدية، يمكن حساب مسارات التطور الإضافي لـ SARS-CoV-2 مع مراعاة المعرفة حول تطور فيروسات أخرى.

وأضاف: "الخيار الأول هو أن الفيروس التاجي SARS-CoV-2 يمكنه العثور على مضيف جديد يتم التوصل معه إلى" إجماع مناعي".

الخيار الثاني هو أنه يمكن أن يختفي، مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

الخيار الثالث، الأسوأ للبشرية، سوف يتطفل على البشر طوال الوقت، مثل فيروس الإنفلونزا الثاني".

في وقت سابق، كشف مدير مركز "غماليا"، ألكسندر غينتسبرغ"، عن بيانات حول مستوى الأجسام المضادة خلال عمليات إعادة التطعيم المتعددة ضد فيروس كورونا، أنه "كانت هناك [حالات إعادة التطعيم عدة مرات]، شاهدنا عيار الأجسام المضادة، كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام".