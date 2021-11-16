رصد مخلوق غامض جدا و"بعيد المنال" في قاع المحيط... فيديو

يعيش أحد أندر المخلوقات المصنفة في قائمة رأسيات القدم في الأعماق السحيقة من المحيط، لكن هذا المخلوق الغامض ما زال يثير حيرة العلماء بسبب غرابة شكله وندره رصده في الأعماق.
وأشار المصدر، إلى أن العلماء رصدوا الحبار ذي الزعنفة الكبيرة "الفضائي" في أعماق المحيط بخليج المكسيك، حيث يصل طوله إلى 19.7 قدمًا (6 أمتار).
ويصنف العلماء هذا المخلوق ضمن فئة المخلوقات "بعيدة المنال" التي يصعب دراستها بسبب ندرة مشاهتها وحياتها الغامضة في أعماق المحيط بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها ودراستها.
NOAA Ship #Okeanos Explorer is safely docked in Port Canaveral, Florida, & our Windows to the Deep 2021 adventure is over. ICYMI, here's video of the bigfin squid (Magnapinna sp.) we encountered in Gulf of Mexico.— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) November 15, 2021
Read more about the discovery: https://t.co/0W9DTAXwWi pic.twitter.com/524WzdTY54
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا (NOAA)، في بيان صدر عنها الأسبوع الماضي: "كيف يستخدم الحبار ذو الزعانف بالضبط أذرعه ومخالبه، هذا أمر غير معروف".
#Okeanos currently conducting a transect to explore the water column of the Blake Plateau at 300 meters (984 feet).— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) November 13, 2021
LIVE: https://t.co/rkbKfhPXaa pic.twitter.com/dZ7FBOZNqs
واضاف البيان: "هذه الزوائد (الأطراف) لها ماصات مجهرية، ويعتقد العلماء أنه من المحتمل أن يستخدمها الحبار لاصطياد الفريسة التي تصطدم بالأذرع أسفل جسمه".
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