فيديو مروع يوثق إطلاق النار على رأس مدرب رياضي شهير خلال بث مباشر

تعرض مدرب اللياقة البدنية الشهير لورانس ماسينج من جنوب أفريقيا، لإطلاق نار خلال بث مباشر عبر تطبيق "زوم" المخصص للمحادثات الجماعية، وبمتابعة أكثر من 200 شخص.

ووقعت المأساة عندما بدء لورانس ببث مباشر يروج فيه عن خدماته الرياضية للأشخاص الراغبين في الحصول على لياقة بدنية.

وفي هذه الأثناء، اقتحم لص منزل لورانس، وبدأ بأطلاق النار عليه في منطقة الرأس، وسط ذهول المئات من متابعيه.

Yesterday fitness trainer #LawrenceMasingi was shot dead. He was in the middle of a zoom cardo class when a man burst in and shot him multiple times. Those part of the zoom class witnessed it all & say police arrived a while after he shooting. #eNCA pic.twitter.com/hff4euWWap — Heidi Giokos (@HeidiGiokos) November 11, 2021

وارتفع عدد جرائم القتل في جنوب أفريقيا إلى خمسة آلاف جريمة، في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار فقط، بعدما تقلصت الحياة العامة في البلاد جراء قيود كورونا.