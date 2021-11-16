مريض عربي ينتحل صفة طبيب ويوجه نصائح محبطة لمرافقي المرضى

قال مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات العبداللات إن "المريض المذكور كان يراجع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وقبل يومين ارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه وبدء يتجول بين الأقسام للكشف عن المرضى وتقييم حالتهم الصحية، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وتابع العبداللات أن الشخص المذكور قدّم تشخيصا مبدئيا للمرضى، وقال لبعض مرافقي المرضى أن مريضهم بوضع صحي سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين، وقال لبعضهم الآخر إن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى وأن عليه الذهاب إلى المنزل.
وأكد العبداللات أن الشخص لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى، مشيرا إلى أن الأطباء في المستشفى شكوا في الشخص الأمر الذي دعاهم إلى تبليغ الأجهزة الأمنية والتي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق.
#عاجل— جريدة الغد (@AlghadNews) November 16, 2021
الأردن يسجل أغرب حالة انتحال شخصية في مستشفيات البشير #الغد #الأردن #عمانhttps://t.co/n5ooxlL8Xy
ولم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن سبب قيام هذا الشخص بانتحال صفة طبيب.
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