سميحة أيوب: غيرت اسمي مرتين واخترت الطريق الصعب ضد أهلي... فيديو

وقالت الفنانة سميحة أيوب، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها واجهت صعوبات وتحديات كبيرة، في بداية مسيرتها الفنية.
وأضافت قائلة: "اخترت الطريق الصعب ضد أهلي وخاصموني وبعدين لما اشتهرت بطريقة محترمة بدأوا يخطبوا ودي".
وأشارت إلى أنها بسبب خوفها من أهلها قامت بتغيير اسمها مرتين، متابعة: "غيرته مرتين في مسلسل إذاعي "عذراء الربيع" باسم سميحة سامي والمرة الثانية في فيلم" شاطئ الغرام"، باسم "ناهد فريد".
وتابعت: "عمري وقتها كان 16 سنة وكنت حامل ومتخبطة حتى وقفت مع نفسي وقفة وسألت نفسي إنتي بتقدمي إيه سيء لكي تخفي اسمك؟" .
وأوصحت أنها قررت أن يكون اسمها سميحة أيوب، قائلة: "واللي عاجبه عاحبه واللي مش عاجبه هو حر، عيلة أيوب يصفوا مع بعضهم بقى".
وأكدت سميحة أيوب: "كنت حامل وصوتي رفيع أوي وفي سن 16 سنة، وكنت أملك الإصرار الكافي لاستكمال مسيرتي الفنية حتى أكتشف ما بداخلي من إمكانات".
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