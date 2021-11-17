غزال يدخل مستشفى طلبا للعلاج بعد حادث مؤلم لكن "القدر له رأي آخر"... فيديو

اقتحم غزال مستشفى أمريكيا في مدينة لويزيانا، حيث دخل من بوابته الرئيسية وتوجه إلى قسم الإسعاف في الطابق الثاني عن طريق السلم الكهربائي، وكأنه يطلب العلاج بعد تعرضه لحادث مؤلم، لكن "القدر كان أقوى من الجميع" للأسف.

ودخل الغزال مسرعا إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة على أحد الطرقات المجاورة، ليبدو وكأن الحيوان الجميل يبحث عن رعاية صحية تنقذ حياته، لكن الحظ لم يكن حليفا له للأسف.

واصطدم الغزال بالموظفين والمرضى داخل المستشفى بسبب سرعته الكبيرة وتوتره الشديد، بالإضافة إلى أن طبيعة أرض المستشفى لم تساعد الغزال على السير بشكل جيد، الأمر الذي عرضه للانزلاق المتكرر.

والتقطت كاميرات المراقبة الغزال البالغ من العمر 4 سنوات عند دخوله من دون موعد إلى المركز الطبي الإقليمي في منطقة باتون روج.

وقالت إدارة المستشفى في بيان: إن "أعضاء فريقنا جاهزون دائمًا لما هو غير متوقع".

وبحسب موقع "نيو يورك بوست"، لم تتمكن الفرق الطبية من معالجة الغزال لذلك "قامت إدارة الحياة البرية والثروة السمكية بلويزيانا في وقت لاحق بتنفيذ القتل الرحيم بعد أن وجد أنه مصاب بجروح خطيرة جدا في جيوبه الأنفية ورأسه".

ونوهت المصادر إلى أن الدماء كانت تسيل من فم وأنف الغزال بسبب الإصابة الشديدة التي تعرض لها عندما صدمته سيارة قبل دخوله إلى المستشفى.