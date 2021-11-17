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    رجل يتناول قطعة حلوى

    أطعمة تسبب التعب المفاجئ والانهيار... لن تتخيلها

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    يستمد الإنسان طاقته من الطعام، الأمر الذي يجعل نوعية الغذاء الذي يحصل عليه الإنسان وجودته من أهم العوامل المرتبطة بصحته الجسدية والنفسية أيضا.

    وأكدت خبيرة التغذية الروسية، يوليا تشيخونينا، أن بعض الأطعمة قد تكون سببا للإرهاق وتراجع النشاط البدني، كما أنها قد تؤدي إلى التعب أيضا، بعكس توقعات البعض.

    مكملات غذائية
    © Photo / pixabay/congerdesign
    المكمل الغذائي رقم 1 لدعم المناعة ليس "فيتامين د"
    القهوة... سلاح ذو حدين و"حلقة مفرغة"

    وقالت أخصائية التغذية في تصريحات نقلها موقع "موسكو 24"، إن القهوة التي نشربها لنمنح أنفسنا المزيد من النشاط قد تسبب القهوة انهيارا.

    وتابعت خبيرة التغذية: "إذا سمحنا لأنفسنا بتناول القهوة باعتدال (فنجان أو فنجانين في اليوم) ، فهذا بالضبط هو مقدار الكافيين الذي ينشطنا".

    لكن البعض يقرر منح نفسه جرعات أكبر من الكافيين عن طريق القهوة بهدف الحصول على تلك البهجة، "لكن بدلا من حدوث انفجار الطاقة، يأتي التعب المفاجئ".

    وأوضحت تشيخونينا أنه في هذه الحالة، أي عند تناول المزيد يدخل الإنسان بما يشبه "الحلقة المفرغة". وتتابع "كلما شربت المزيد من القهوة، كلما شعرت بالتعب أكثر".

    الشوكولاتة والعصير... يجب الحذر

    بالإضافة إلى ذلك، نوهت الخبيرة، إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر تسبب أيضا الشعور بالإرهاق.

    وتشير الخبيرة إلى أن هذه الأطعمة قد تمنح النشاط لفترة قصيرة ويمكن أن تمنح الحيوية، و"لكن بمرور الوقت، يتم استبدال هذا الشعور بالتعب".

    وتقول الخبيرة: "من الأفضل إعطاء الأفضلية للشوكولاتة الداكنة، لأنها لن تسبب مثل هذه التقلبات الدراماتيكية في مستويات السكر في الدم".

    وهذا ينطبق أيضا على المشروبات السكرية، أي الغنية بالسكر. يمكن أن تسبب العصائر والصودا (المشروبات الغازية) التعب أيضا.

    مكملات فيتامين سي
    © Photo / pixabay/HeungSoon
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    أوصت تشيخونينا بتخفيف (تمديد) عصير الفاكهة بالماء أو حتى التركيز أكثر على عصائر الخضار التي تحتوي على نسبة أقل من السكر.

    الأطعمة قليلة الدسم... مفعول عكسي

    وبينت الخبيرة أن الأشخاص الذين يفضلون الأطعمة قليلة الدسم قد يشعرون بالتعب أيضا، "لأنه مع مثل هذا النظام الغذائي لا يوجد ما يأخذ الإنسان منه طاقته".

    ونصحت تشيخونينا "من الأفضل بكثير تناول الجبن القريش الذي يحتوي على نسبة 5٪ من الدهون. إنه ألذ ولا يحتوي على الكثير من الدهون".

    لعشاق الوجبات السريعة... ستصبح استجابتك بطيئة

    بالإضافة إلى ذلك، بينت الخبيرة أن عشاق الوجبات السريعة قد تواجههم تجربة التعب المفاجئ ايضا.

    وأشارت الخبيرة إلى أن مثل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من الكربوهيدرات، لذلك تتوجه جميع طاقة الجسم إلى المعدة لهضم هذه المواد (الطعام الثقيل).

    وقال تشيخونينا: إن "الفرح قصير المدى الذي نشعر به عند تذوق هذا الطعام يرافقه بعد ذلك شعورا طويل الأمد بالتعب، والذي لا يمكنك التخلص منه إلا بعد ليلة نوم جيدة".

    ويمكن أن تسبب اللحوم المدخنة والنقانق المجففة وبعض أنواع الجبن أيضا التعب المفاجئ. لذلك نصحت الخبيرة إعطاء الأفضلية للجبن غير المملح.

     

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

     

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