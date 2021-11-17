لعبة "بوب كات"... قطة تشعل الحرب بين دول العالم

أشعلت لعبة "POPCAT"، الحرب بين دول العالم، بعد حيازتها اهتماما كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اللعبة عبارة عن رابط باسم "POPCAT Click"، أو رابط موقع فتح فم القطة، وتقوم فكرة الموقع الذي لا يضم إلا صفحة وحيدة تظهر فيها صورة قطة، وبمجرد الضغط على أي جزء منها، تفتح القطة فمها ويتم احتساب نقرة للدولة التي تدخلها من خلال الموقع.

وهذه النقرات هي سبب في تأثر العالم باللعبة، حيث لاقت اهتماما كبيرا وتنافسا إلكترونيا بين شعوب العالم، الأمر الذي وصفه البعض بـ"الحرب العالمية الثالثة".

يستطيع الشخص الواحد الضغط بقدر ما يشاء على القطة لاحتساب نقرته في العداد المخصص لبلده، وهو الأمر الذي أثار التنافس بين الشعوب لاحتلال المرتبة الأولى.

كشفت إحصائيات الموقع أن عدد النقرات عالميا على الرابط POPCAT Click، تعدت 546 مليار و485 مليون، حتى الآن.

ويقدر عدد النقرات عالميا في الثانية الواحدة يقارب 10 آلاف نقرة، وتصدرت هونج كونج، الترتيب العالمي، بنقرات تتخطى 121 مليار و210 مليون، وبعدها تايلند 109 مليار، ثم تايوان 108 مليارات، وبعدها اليابان بـ 108 مليار أيضا.

وجاءت مصر في المركز الـ22 برصيد مليار و55 مليون نقرة، والعراق في المرتبة الـ27 بمقدار 735 مليون نقرة، وسوريا في المركز الـ34 برصيد 394 مليون نقرة.

I wonder why so fast pic.twitter.com/7fZY6DrdUD — zoro (@ItzTooHigh) November 16, 2021

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